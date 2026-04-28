Автобус се запали край петричкото село Марикостино...

Кремъл: Предприемаме мерки след украинския удар с дронове по петролната рафинерия в Туапсе

Кремъл. Снимка: Pixabay

Кремъл каза, че се вземат необходимите мерки след украинската атака с дронове срещу петролната рафинерия в руския град Туапсе, предаде Ройтерс.

Нападението предизвика "голям пожар" в нефтопреработвателното предприятие, което се намира на брега на Черно море, и наложи сградите в съседство да бъдат евакуирани.

Кремъл също така призова за възстановяване на мира и стабилността в Мали час по-скоро на фона на бунтовническата офанзива, започнала в края на миналата седмица с нападения в района на столицата Бамако и в цялата страна.

Държавните медии съобщиха, че руската паравоенна организация "Африкански корпус", която е под шапката на министерството на отбраната, е дала жертви, пише БТА. 

В края на миналата седмица Африканският корпус, който е наследник на бившата частна военна компания "Вагнер", изтегли силите си от град Кидал след ожесточени боеве. 

 

Четете още

Още от Русия

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)