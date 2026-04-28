"Лекари без граници": Израел използва достъпа до вода като оръжие срещу палестинците

Израелските власти използват достъпа до вода като оръжие срещу населението на ивицата Газа в рамките нa водената "колективна наказателна кампания", гласи доклад на хуманитарната организация "Лекари без граници", цитиран от Франс прес и БТА.

"Умишленото лишаване от достъп до вода за палестинците е неделима част от геноцида, извършван от Израел", посочва в свое изявление "Лекари без граници", след като публикува доклада си, озаглавен "Водата като оръжие – разрушението и прекъсването на достъпа до водни ресурси и канализация от страна на Израел спрямо ивицата Газа".

Докладът на хуманитарната организация, който се позовава на данни от "Лекари без граници" и свидетелства от служители на организацията в периода между 2024 и 2025 г., изважда на преден план "многократното използване на водните ресурси като оръжие от израелските власти, което е част от цялостна и многопластова система".

"Към тази практика могат да се отнесат и директните убийства на цивилни, разрушението на центрове за здравеопазване и унищожаването на жилища, които водят до масово разселване на населението. Съвкупността от всички тези фактори свидетелства за намерението да се наложат разрушителни и нечовешки условия за живот на палестинците в Газа", предупреждава неправителствената организация.

"Израелските власти знаят, че без достъп до вода, животът спира. Въпреки това те систематично и умишлено унищожаваха водоснабдителните инфраструктури в Газа, като същевременно блокираха вноса на оборудване за поддържане на водоснабдяването", посочва още "Лекари без граници".

Екипи на "Лекари без граници" са документирали "ясно идентифицирани" изстрели на израелската армия по камиони цистерни, както и унищожението на кладенци, които са жизненонеобходими за хиляди души.

"Лекари без граници" настоя израелските власти да възобновят водоснабдяването до "нормално равнище" за жителите на Газа и призова съюзниците си да "оказват натиск върху Израел, за да могат да бъдат ограниченията върху хуманитарната помощ".