Индия очаква Русия да ѝ достави четвърти зенитно-ракетен комплекс С-400 в началото на май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индия очаква да получи в началото на следващия месец от Русия четвърти зенитно-ракетен комплекс С-400 "Триумф", с който ще подобри капацитета за въздушна отбрана на индийските ВВС, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, цитирана от БТА.

През октомври 2018 г. Индия подписа с Русия договор за доставка на пет единици от ракетните системи на стойност 5 млрд. долара. Три от тези системи вече са доставени.

Очаква се петата ракетна система С-400 доставена до ноември съгласно актуализирания график за доставка.

Системите С-400 изиграха решаваща роля по време на операция "Шиндур". Миналия месец Делхи одобри закупуването на още една партида от пет системи С-400 от Русия.

Делхи подписа договора за доставка на руските системи преди повече от седем години въпреки предупреждението на САЩ, че продължаването на договора може да доведе до американски санкции.

Индия обаче не очаква да има пречки, свързани с американските санкции, понеже новата покупка ще бъде "допълнителна" поръчка към предходната.

Ракетните системи С-400 бяха използвани от индийските ВВС по време на военния конфликт с Пакистан, който продължи от 7-10 май. Няколко седмици след спирането на огъня беше внесено предложение за закупуване на още една партида системи С-400.

Русия вече е обучила група индийски кадри за работа с ракетните системи.

С-400 е известна като най-модерната руска зенитно-ракетна система за отбрана с голям обсег.