Израелският Мосад: проведохме революционни операции в Иран и Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Давид Барнеа, ръководителят на израелската служба за външно разузнаване Мосад, изтъкна успеха на своите агенти, като определи проведените операции в Иран и Ливан като "революционни", предаде Франс прес.

По време на годишна церемония за присъждане на награди вчера Давид Барнеа заяви, че проведените операции, заслужили отличие, са позволили на Мосад "да премине границите на Ливан и Иран", гласи съобщение, публикувано от правителствената пресслужба на Израел.

"Сдобихме се със стратегическа и тактическа разузнавателна информация, като успяхме да разкрием сведения от възможно най-поверителен характер за врага", изтъкна Барнеа, като допълни, че Мосад "е показала новите си операционни способности в целевите страни, които имат революционен характер".

По думите на Барнеа тясното сътрудничество с Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) е било в основата на проведените операции тази година и е изиграло също така съществена роля за "неутрализирането на високопоставени представители в самия център на Техеран", пише БТА.

При една от отличените операции са били използвани тактики, включващи "агенти на място, които тайно са проникнали дълбоко на територията на Техеран".

Ръководителят на Мосад подчерта също, че Мосад и ЦАХАЛ са променили "стратегическата позиция" на Израел, като допълни, че службата за разузнаване "не почива на стари лаври".

"Когато забелязваме заплаха, ние реагираме с всички сили", изтъкна Барнеа.