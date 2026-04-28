Хиляди излязоха на протест срещу мерките за икономии пред румънското правителство в Букурещ

Национален протестен митинг се провежда в момента пред сградата на румънското правителство на площад „Виктория“ в Букурещ. Организатор на демонстрацията е Националната конфедерация на профсъюзите „Меридиан“, а в нея участват над 1000 души от всички краища на страната. Сред тях има военни, полицаи, горски служители, жп служители, служители на румънския национален авиопревозвач ТАРОМ, здравни работници, миньори, учители, студенти, представители от различни професионални федерации, асоциаии и организации.

След като изслушаха националния химн на Румъния, демонстрантите озвучиха пространството пред ведомствената сграда с вувузели, свирки и тъпани и скандираха „Оставка“. Някои от тях държаха плакати с надпис: „Вашата строгост – нашата бедност“, „Обединени сме силни – солидарност“. По този начин участниците изразиха недоволството си от строгите мерки за икономии, приети от правителството на Илие Боложан, за които твърдят, че са били приложени без автентичен социален диалог.

Според недоволните тези решения не са довели до очакваните резултати и са повлияли негативно на жизнения стандарт, сигурността на работното място и правата на служителите по отношение на заплатите, пенсионирането и социалната закрила.

Синдикалистите смятат, че мерките, приети в името на балансирането на бюджета, противоречат на интересите на гражданите и европейските принципи.

„С днешния митинг искаме да кажем стоп на нередностите, стоп на антинационалните правителства. Искаме конституционно правителство, което да осигури добър живот на гражданите, не да си играе с тях. Да инвестира в индустрия. Да не се съобразява с чужди интереси. Затова сме тук“, казаха от трибуната организаторите.

Протестът се провежда в Световния ден за безопасност и здраве при работа - 28 април и в навечерието на Международния ден на труда – 1 май.

Коалиционното правителство, ръководено от Илие Боложан, прокара серия от реформи, целящи увеличаване на приходите и намаляване на разходите, в опит да овладее прекомерния бюджетен дефицит, който миналата година достигна 9,3 процента от брутния вътрешен продукт. Строгите мерки за икономии станаха повод за серия от протести на представители от различни сектори и доведоха до разпад в управляващата коалиция.