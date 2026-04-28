Нови бомбени заплахи получиха няколко училища в Загреб

Нови сигнали за поставени взривни устройства бяха получени днес сутринта в няколко училища в Загреб, като ученици от средно професионално училище в хърватската столица бяха евакуирани, потвърдиха от хърватската полицията пред регионалната телевизия Ен1.

Органите на реда са изпратени на място и извършват проверки за установяване на всички обстоятелства около сигналите.

„Полицията е на терен и действа по установения ред, както и през последните дни, така че няма основание за паника“, заявиха от полицията.

През изминалите дни редица училища, детски градини, търговски центрове и други институции в цяла Хърватия получиха заплахи за бомби, като всички те впоследствие се оказаха фалшиви, припомня БТА.

Министърът на вътрешните работи на Хърватия Давор Божинович заяви, че властите не подценяват нито един сигнал и реагират при стриктно спазване на процедурите. Той подчерта, че училищата оказват пълно съдействие на полицията, което е от ключово значение за навременната реакция и сигурността на учениците и персонала.

По думите му серията от заплахи няма да се отрази на края на учебната година или на провеждането на изпити. Божинович отбеляза още, че част от сигналите идват от чужбина, което налага международно сътрудничество в рамките на разследванията и удължава процедурите, като се работи за по-ефективна координация със съответните партньорски институции.

Междувременно експерти предупреждават, че макар и фалшиви, подобни сигнали могат да имат сериозен психологически ефект.

Според специалисти от психологическия център „Карпе Дием“, повтарящите се заплахи, евакуации и информационен натиск създават усещане за несигурност сред децата и младите хора, което може да доведе до тревожност, проблеми със съня и затруднена концентрация. Те призовават родителите и училищата да поддържат открит диалог с децата и да предоставят ясна и проверена информация, както и медиите да отразяват темата отговорно, без да засилват общественото напрежение.