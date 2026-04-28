Украйна: Свалихме 33 000 руски дрона през март

Използвайки системи за прехващане, Украйна е свалила над 33 000 руски дрона от различни типове през март. Това е рекорден брой за един месец от началото на войната, заяви министърът на отбраната на Украйна, съобщи Асошиейтед прес.

Междувременно, украински дронове с голям обсег на действие удариха руска петролна рафинерия и терминал на Черно море за трети път за по-малко от две седмици, което доведе до евакуацията на местни хора като предпазна мярка.

Украйна е разработила авангардна и изпитана в бой технология за дронове, която се оказа важна за сдържането на по-голямата руска армия и привлече интереса на военни от цял ​​свят. Дронове прехващачи като част от цялостна система за противовъздушна отбрана сега се търсят от страните от Близкия изток и Персийския залив на фона на войната с Иран, твърдят украински официални лица. Украйна увеличава доставките на дронове прехващачи, за да осуети руски въздушни атаки, а военните ѝ въведоха ново командване във военновъздушните сили, за да увеличат възможностите на страната, заяви министърът на отбраната Михайло Федоров в публикация в Teлеграм, съобщава БТА.

Нападателните способности на Украйна също са се подобрили, като министерството на отбраната заяви днес, че силите на страната са увеличили повече от два пъти обхвата на своите възможности за удари в дълбочина по цели на руска територия след инвазията през февруари 2022 г. По това време украинските сили са били в състояние да поразяват военни цели на около 630 километра, се казва още в изявлението. Сега те поразяват цели на разстояние до около 1750 километра отвъд фронтовата линия, се казва в изявление на министерството. Това подобрение е позволило на Украйна да поразява руски петролни инсталации, които осигуряват ключови приходи за военните усилия на Москва. Също така Киев е насочил атаките си и към производствени предприятия, които снабдяват руските въоръжени сили.