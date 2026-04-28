ЕС разширява правомощията на Европейската прокуратура

Евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи гласуваха тази вечер решение за избирането на Андрес Ритер (Германия) за следващия главен прокурор на ЕС.

Европейските финансови министри се очаква да одобрят следващата седмица решение за разширяване на правомощията на Европейската прокуратура, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС по повод предстоящото заседание.

Предвижда се занапред прокуратурата на ЕС да получи достъп до данните за измами с ДДС. Европейската прокуратура може да разследва и предава на съд уличени в престъпления против бюджета на ЕС като измами, корупция или сериозни трансгранични измами с ДДС.

Ръководителят на прокуратурата на ЕС Лаура Кьовеши заяви пред евродепутатите от подкомисията на Европейския парламент по данъчните въпроси миналата година, че измамите с ДДС в ЕС са свързани с тежката организирана престъпност и не получават достатъчно противодействие. По нейните думи от дълго време измамите с ДДС остават почти без последици и струват на европейския бюджет милиарди евро годишно.