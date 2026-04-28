ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остава под домашен арест служител на варненския ра...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22748940 www.24chasa.bg

ЕС разширява правомощията на Европейската прокуратура

Николай Желязков, БТА

856
Евродепутатите от комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи гласуваха тази вечер решение за избирането на Андрес Ритер (Германия) за следващия главен прокурор на ЕС.

Европейските финансови министри се очаква да одобрят следващата седмица решение за разширяване на правомощията на Европейската прокуратура, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС по повод предстоящото заседание.

Предвижда се занапред прокуратурата на ЕС да получи достъп до данните за измами с ДДС. Европейската прокуратура може да разследва и предава на съд уличени в престъпления против бюджета на ЕС като измами, корупция или сериозни трансгранични измами с ДДС.

Ръководителят на прокуратурата на ЕС Лаура Кьовеши заяви пред евродепутатите от подкомисията на Европейския парламент по данъчните въпроси миналата година, че измамите с ДДС в ЕС са свързани с тежката организирана престъпност и не получават достатъчно противодействие. По нейните думи от дълго време измамите с ДДС остават почти без последици и струват на европейския бюджет милиарди евро годишно.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)