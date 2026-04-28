Бившият началник на канцеларията на Стармър: Сгреших с предложението да назначим Питър Манделсън

1428
Питър Манделсън Снимка: Х/ @BelTel

Бившият началник на канцеларията на британския премиер Киър Стармър - Морган Максуийни, съобщи, че е сгрешил, като е предложил назначаването на Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ, но добави, че не е заобиколил процедурата по това решение, предаде Ройтерс.

Максуийни, лобирал за назначаването на Манделсън във Вашингтон, подаде оставка през февруари.

Той заяви пред парламента, че е смятал, че Манделсън, дългогодишен член на Лейбъристката партия, ще помогне на Великобритания да сключи търговско споразумение със Съединените щати след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, информира БТА. 

„Назначаването на Манделсън за посланик беше сериозна грешка в преценката. Аз посъветвах премиера да подкрепи това назначение и сгреших, че го направих“, заяви Максуийни пред комисията. „Това, което не направих, беше да контролирам проверката за национална сигурност, да помоля служители да пренебрегнат процедурите, да поискам да се пропуснат стъпки или да съобщя изрично или индиректно, че проверките трябва да бъдат одобрени на всяка цена“, добави той.

 

