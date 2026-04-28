Обвиняемият за атентат срещу Тейлър Суифт се призна за виновен по част от обвиненията

В Провинциалния съд във Винер Нойщат днес започна процесът за опита за терористичен атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена. Първият обвиняем Берaн А. „се признава за виновен по голяма част от обвиненията“, обяви неговата адвокатка, предаде австрийското радио и телевизия ОРФ.

Според обвинението 21-годишният Берaн А е бил арестуван два дни преди датата на концерта благодарение на предупреждение от чужбина. Като съобвиняем е посочен и 21-годишният Арда К., втори предполагаем терорист от ИД. Прокуратурата цели да докаже, че двамата, заедно с намиращия се в затвор в Саудитска Арабия Хасан Е., са формирали изключително опасна терористична клетка и още в края на 2023 година са планирали три атентата от името на "Ислямска държава", информира БТА.

Според обвинението общият им план е предвиждал на 11 март 2024 година да извършат едновременни нападения в Мека, Истанбул и Дубай срещу полицаи или служители по сигурността. Докато Берaн А. и Арда К. са се върнали, без да извършат терористични актове в Дубай и Истанбул, Хасан Е. е нападнал с нож служител по сигурността пред джамията „Ал Харам“ в Мека, ранявайки още четирима души, преди да бъде обезвреден. Оттогава той се намира в затвор в Саудитска Арабия, очаквайки изхода на делото си.

„Австрийското посолство в Рияд е в контакт с него от момента на ареста и оказва консулска помощ в рамките на посещенията в затвора“, се казва в изявление на външното министерство. Поддържа се и контакт със семейството му и със саудитските власти. „Лицето има служебен защитник. Процесът все още продължава, а посолството се стреми да наблюдава редовно делото. Все още не е известно какво наказание се иска от обвинението“, се съобщава още от министерството, като е подчертано, че поради защита на личните данни не могат да се дадат повече подробности.

Двамата обвиняеми в Австрия са обвинени и, че са насърчавали Хасан Е., включително чрез дълги телефонни разговори в дните преди нападението, извършено от него на саудитска територия.

Защитничката на Берaн А - , Анна Майер, заяви днес, че клиентът ѝ ще се признае за виновен по голяма част от обвиненията, свързани със заплахата срещу концерта на Тейлър Суифт, но не и за подпомагане на Хасан Е. „Случаят в Мека“ няма нищо общо с него и няма доказателства за това в комуникацията им. По отношение на плановете за атентат срещу концерта на Тейлър Суифт и инструкциите за изработка на бомба, получени от ИД, „няма какво да се отрича“. „Той е направил много грешки. Всял е страх сред хората. За това ще понесе отговорност“, заяви Майер.

Според прокуратурата обаче Берaн А. дори се е хвалил с планираните атаки в чатове с високопоставен член на ИД. В деня на пътуването си до Дубай той написал писмо, че иска „да унищожи туризма и доходите на тази държава“. На USB носител било открито и 30-минутно видео с признание. „Той е искал възраждането на ИД и е почитал извършителя на атентата във Виена“, заяви прокурорът.

По отношение на планирания атентат срещу концерта, доказателствата са „ясни и неопровержими“, според прокуратурата. Берaн А. се е снабдил с инструкции за изработка на бомби и е проявявал интерес към фирмата, отговаряща за сигурността на събитието. Често е търсил информация за датата на концерта и е поддържал контакти с шестима други членове на ИД.

Пред тях е говорил за намерение да убива полицаи. „Убеден съм, че атентат беше предотвратен. Дали е щял да го извърши или не, няма значение“, подчерта прокурорът, като отбеляза, че и съучастието в убийство е наказуемо.

На обвиняемите се приписва почти целият спектър от терористични престъпления по Наказателния кодекс, включително опит за убийство или съучастие в опит за убийство в терористичен контекст, както и пътуване с терористична цел. При евентуална присъда ги заплашва наказание до 20 години лишаване от свобода съгласно закона за младежкото правосъдие.