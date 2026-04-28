ЕП одобри позицията си в преговорите със Съвета на ЕС за дългосрочния бюджет на съюза

Европейският парламент (ЕП) одобри днес позицията си в преговорите със Съвета на Европейския съюз (ЕС) за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г.

Временният доклад по темата бе одобрен на пленарната сесия на ЕП в Страсбург с 370 гласа "за" при 201 "против" и 84 "въздържал се". Вотът по обяд бе предшестван от дебати по темата тази сутрин.

В позицията си евродепутатите искат бюджетът на ЕС след 2027 г. да бъде фиксиран на 1,27% от брутния национален доход (БНД) на съюза, като разходите за обслужване на дълга за фонда за възстановяване NextGenerationEU (NGEU), които е предвидено да възлизат на 0,11% от БНД, бъдат изключени от тези ограничения.

ЕП предлага с около 10% по-голям бюджет от този, предложен от Европейската комисия (ЕК) през юли миналата година (номинално увеличение от 175,11 милиарда евро (197,30 милиарда евро по текущи цени) спрямо предложението на ЕК, като дългът за NGEU бъде изключен от сметката. Това би означавало бюджет на ЕС от 1,78 трилиона евро по постоянни цени от 2025 г. (2,01 трилиона евро по текущи цени) за седемгодишния период.

Отбраната и конкурентоспособността са нови приоритети, отбелязват евродепутатите, но в същото време призовават за запазване на финансирането на кохезионната и селскостопанската политика.