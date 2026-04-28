Трима са убити при руски атаки в Украйна

Трима души бяха убити при руски атаки срещу Украйна. Няколко души бяха ранени, съобщиха днес властите, предаде ДПА.

В централната Днепропетровска област 40-годишен мъж беше убит в района на Кривой Рог, съобщи областният управител Александър Ханша. Петима мъже на възраст между 31 и 57 години бяха ранени при ударите, нанесени с дронове и артилерия.

В източната Харковска област 70-годишен мъж беше убит при атака с дрон срещу град Чугуев, съобщават прокурори. Друг мъж по-късно почина в болница от нараняванията си, след като дрон удари близо до жилищен район, пише БТА.

Отделно беше съобщено за екологични щети в черноморския пристанищен град Чорноморск след руски обстрел в неделя, съобщи държавната екологична инспекция за югозападния район. Пожар повреди резервоар за съхранение, съдържащ 6000 тона слънчогледово олио, причинявайки разлив в района на пристанището. Разливът ​​с размери около 400 на 200 метра накара властите да поставят бариери, за да предотвратят по-нататъшно разпространяване на петното. Сега се извършват лабораторни тестове на морска вода, за да се оцени степента на замърсяване.