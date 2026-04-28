ЕП иска ЕК да предложи законодателство за установяване на общо определение за изнасилване

Европейският парламент иска Европейската комисия да предложи законодателство за установяване на общо определение за изнасилване въз основа на свободно изразено, информирано съгласие, което може да бъде оттеглено. Това съобщиха от пресцентъра на ЕП.

В доклад, приет във вторник с 447 гласа „за", 160 гласа „против" и 43 гласа „въздържал се", членовете на ЕП призовават държавите членки, които все още използват определения за изнасилване основани на сила или насилие, да приведат своите закони в съответствие с международните стандарти (включително Истанбулската конвенция, ратифицирана от ЕС през 2023 г.). Те също така изискват подходяща подкрепа и защита за жертвите на изнасилване и оцелелите в целия ЕС. Парламентът заявява, че мълчанието, липсата на съпротива, липсата на „не", предишно съгласие, минало сексуално поведение или каквито и да било настоящи или предишни отношения с извършителя не трябва да се тълкуват като съгласие.

Нова правна рамка

Евродепутатите заявяват, че съгласието трябва да се преценява в конкретни обстоятелства, включително в случаи, включващи насилие, заплахи, злоупотреба с власт, състояние на страх, сплашване, безсъзнание, интоксикация, химическо подчинение, сън, заболяване, увреждане или уязвимост. Те твърдят, че реакциите при травми (като например „реакция на вцепенение" или „на угаждане") трябва да бъдат отразени в законодателството и съдебната практика и отново заявяват искането си насилието, основано на пола, да бъде добавено към обвиненията, считани за престъпления на ЕС.

Подход, ориентиран към жертвите

Само законодателство за изнасилване, основано на липсата на съгласие, може да гарантира достъп до правосъдие, заяви Парламентът. Според евродепутатите ЕС се нуждае от междусекторен и ориентиран към жертвите подход, включително предоставяне на незабавни медицински грижи, сексуално и репродуктивно здравеопазване, безопасен и законен аборт, грижи при травми, психологическа подкрепа и правна помощ. Те също така искат безплатни специализирани услуги за подкрепа, включително 24-часови кризисни центрове, предлагащи медицинска, психологическа и правна подкрепа.

Обучение, образование и осведоменост

Докладът призовава за редовно и специално задължително обучение за специалисти, за които има вероятност да влязат в контакт с жертви на изнасилване, включително служители на правоприлагащите органи, съдии, прокурори, адвокати, здравни специалисти и персонал на първа линия. Членовете на ЕП искат през 2026 г. Комисията да представи насоки на ЕС относно всеобхватното образование в областта на сексуалността и взаимоотношенията, както и за кампании за повишаване на осведомеността в целия ЕС относно съгласието, взаимоотношенията, сексуалната неприкосновеност и телесната автономност, както и за действия срещу митове за изнасилване, съдържание, насочено срещу равенството между половете, и онлайн пропаганда на т.нар. „инсел" идеология.

Цитати

Докладчикът на комисията по граждански свободи Евин Инсир (С&Д, Швеция) заяви: „Неприемливо е както от морална, така и от правна гледна точка, че жените не са защитени от законодателство, основаващо се на принципа „само „да" означава „да"", в целия ЕС. От години призоваваме за обща европейска дефиниция на изнасилването и въпреки че Съветът попречи на включването ѝ в директивата за борба с насилието срещу жени, все повече правителства признават необходимостта от този подход – от 2023 г. насам Франция, Финландия, Люксембург и Нидерландия въведоха закони, основани на принципа на съгласието. Имаме силен импулс: време е да приемем едно общоевропейско определение за изнасилване, основано на липсата на свободно дадено и обратимо съгласие."

Докладчикът на kомисията по правата на жените Йоанна Шойринг‑Велгус (С&Д, Полша) заяви: „Всяка трета жена в ЕС е преживяла насилие, основано на пола. Всяка двадесета е била изнасилена. Благодарение на смели жени като Жизел Пелико, призивите за действие стават все по-силни. Но ние знаем, че в нашите общности има безброй жертви, много от които никога няма да видят справедливост. Парламентът се застъпва за правосъдие, като призовава Комисията да предложи законодателство, за да можем активно да подобрим ситуацията за жените, като излезем от рамките на остарелите закони, за да им гарантираме еднакво ниво на защита в целия ЕС."

В 18.00 ч. българско време на 28 април, вторник, докладчиците ще проведат пресконференция в Страсбург с възможност за дистанционно участие.