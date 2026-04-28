ЕП прие първи правила на ЕС за защита на котките и кучетата от малтретиране

С 558 гласа „за“, 35 „против“ и 52 „въздържал се“ членовете на Европейският парламент дадоха окончателната си зелена светлина за първите по рода си стандарти на ЕС за развъждане, настаняване, проследимост, внос и отглеждане за котки и кучета. Законопроектът, приет днес, има за цел да спре злоупотребите, да ограничи жестоките бизнес практики и да защити здравето на котките и кучетата.

Новият регламент, който вече е договорен със Съвета на ЕС, въвежда задължение всички кучета и котки, отглеждани в ЕС, включително тези, които са частна собственост, да могат да бъдат идентифицирани с микрочипове и регистрирани в оперативно съвместими национални бази данни. Продавачите, развъдчиците и приютите ще разполагат с четири години от влизането в сила на законодателството, за да се подготвят за това. За собствениците на домашни любимци, които не продават животни, задължението ще влезе в сила след 10 години за кучета и след 15 години за котки.

Новите мерки включват забрана за осакатяване на кучета и котки за представления, изложби или състезания. Връзването на куче или котка към предмет, освен когато е необходимо за медицинско лечение, както и използването на нашийници с шипове и задушаващи нашийници без предпазен ограничител, също ще бъдат забранени. Кучетата и котките, внесени от държави извън ЕС за продажба, ще трябва да бъдат микрочипирани, преди да влязат в ЕС, и след това регистрирани в национална база данни. Собствениците на домашни любимци, които влизат в ЕС, ще бъдат задължени да регистрират предварително своето микрочипирано животно в база данни най-малко пет работни дни преди пристигането си, освен ако то вече не е регистрирано в база данни на държава от ЕС.

По данни на Евробарометър, около 44% от гражданите на ЕС имат домашен любимец, а 74% смятат, че хуманното отношение към тях следва да бъде по-добре защитено. Търговията с кучета и котки нарасна значително през последните години и възлиза на 1,3 милиарда евро годишно. Според Комисията около 60% от собствениците купуват кучетата или котките си онлайн. Поради липсата на стандарти за хуманно отношение към кучетата и котките в държавите от ЕС, на 7 декември 2023 г. Комисията предложи новите правила.

В България, между 2019 и 2024 г., 318 души са били изправени пред съда за насилие над животни, съобщава прокуратурата. Само девет са получили ефективни присъди; 274 са получили условни присъди, пробация или глоби.