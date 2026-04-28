Взривове отекнаха в Киев на фона на сиренен вой за въздушна тревога поради заплаха от руски дронове. Задействана е противовъздушната отбрана. Това съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

"Системите за ПВО работят по цели над Оболонски район. Скрийте се в бомбоубежищата!", отбеляза той.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха в Телеграм: "Киев – БЛА (безпилотни летателни апарати) са се насочили към града".

Както съобщи Укринформ, подразделенията на ПВО са неутрализирали 95 от общо 123 дрона, изстреляни от руските сили от вчера вечерта до този час, пише БТА.