Русия: Осуетихме опит за преврат в Мали

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са предотвратили опит за преврат в Мали, съобщиха държавните осведомителни агенции, цитирани от Ройтерс и БТА.

Ведомството добави, че руският Африкански корпус, който наследи частната военна компания "Вагнер", продължава да изпълнява задачите си в Мали и е готов да отблъсне бъдещи атаки.

По-рано днес руските държавни медии съобщиха, че Африканският корпус е дал неуточнен брой жертви в Кидал, откъдето бойците му се оттеглиха след ожесточени сражения за града в края на миналата седмица.