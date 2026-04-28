Русия: Осуетихме опит за преврат в Мали

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските сили са предотвратили опит за преврат в Мали, съобщиха държавните осведомителни агенции, цитирани от Ройтерс и БТА.
Ведомството добави, че руският Африкански корпус, който наследи частната военна компания "Вагнер", продължава да изпълнява задачите си в Мали и е готов да отблъсне бъдещи атаки.
По-рано днес руските държавни медии съобщиха, че Африканският корпус е дал неуточнен брой жертви в Кидал, откъдето бойците му се оттеглиха след ожесточени сражения за града в края на миналата седмица.