Разследват палеж на мемориална стена в Северен Лондон

Британската полиция съобщи, че разследва предполагаем палеж на мемориална стена в Северен Лондон, където живее голяма част от еврейската общност, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Това се случва на фона на зачестили подобни инциденти в столицата. Британската полиция уточни, че разследването се води от звеното за борба с тероризма, но към момента не се разглежда като терористичен акт. Няма нанесени щети по мемориалната стена и засега няма арестувани.

"Осъзнаваме, че този инцидент ще засили безпокойството в Голдърс Грийн, където има поредица от подобни атаки", заяви представителят на полицията Люк Уилямс.

През последния месец служители от контратерористичните служби са задържали над 20 души във връзка с разследвания на нападения на обекти, свързани с еврейската общност. Сред тях е и палежът на линейки на доброволната еврейска организация "Хацола" в Голдърс Грийн миналия месец.