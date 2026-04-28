Повечето от жертвите в дискотеката в Кочани са починали от задушаване с въглероден оксид

По-голямата част от жертвите на пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани са починали в резултат на задушаване с въглероден оксид. Това показват протоколи от направените аутопсии от Института по съдебна медицина и криминалистика в Скопие, представени на поредното заседание по делото за трагедията от 16 март 2025 г., която отне живота на 63 млади хора, съобщават медиите в Северна Македония.

В хода на производството, в което подсъдими са 35 физически и 3 юридически лица, приключиха разпитите на свидетелите на прокуратурата и започна представянето на веществените доказателства.

Около 50 от жертвите са починали от отравяне с въглероден оксид, други четири са починали от натиск върху гръдния кош, според представените от прокурор Наташа Сарамандова доклади, а трима са загубили живота си в резултат на липса на кислород в задимената от пожара среда. Аутопсиите на трима от починалите в болница след пожара са установили смърт, настъпила поради остра белодробна недостатъчност вследствие интоксикация с въглероден оксид, а в друг от смъртните случаи - поради изгаряния от трета степен.

Прокуратурата е предложила да бъде призовано и разпитано вещо лице, което да отговори на всички допълнителни въпроси, възникнали или произтичащи от заключенията от аутопсиите, тъй като според част от адвокатите на обвинените не е извършена експертиза за наличие на циановодород при загиналите.

И на това, както и по време на предишните заседания, в съдебната зала присъстват близки и родители на загиналите в пожара, уточняват медиите.

До този момент в съдебната зала бяха изслушани свидетели на обвинението. Защитата на обвиняемия собственик на дискотека „Пулс” в Кочани Деян Йованов-Деко отново е поискала задържането му под стража да бъде заменено с домашен арест, поради влошеното му здравословно състояние. Това искане бе посрещнато с гняв от родителите на загиналите в пожара, информират местните медии.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, който избухна в малките часове на 16 март миналата година, по време на концерт на популярната в страната група "ДНК", отне живота на 63 млади хора, а над 200 пострадаха.