Поне 7 са загинали при пожар на строеж в Москва (Видео)

КАДЪР: Екс/@Spt_Nusantara

Най-малко седем души днес са загинали, а 13 души са били ранени при пожар в новострояща се сграда в северната част на Москва, преди пожарникарите да овладеят пламъците, съобщиха властите, предадоха световните агенции. 

Руските служби за спешна помощ съобщиха, че пожарът е избухнал в недовършена многоетажна жилищна сграда в квартал "Аеропорт", като се е разпространил на втория и третия етаж. Те съобщиха, че над 30 души са били спасени от обекта, в който се смята, че са не намирали до 200 души, пише БТА.  

Пожарникарите са използвали подемна техника, за да достигнат горните нива, докато екипи са работили вътре в задимената сграда.

Прокурорите заявиха, че е образувано наказателно дело за евентуални нарушения на правилата за безопасност в строителството и че следователите работят по установяване на причината за пожара.

