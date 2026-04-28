Поне 7 са загинали при пожар на строеж в Москва (Видео)

Най-малко седем души днес са загинали, а 13 души са били ранени при пожар в новострояща се сграда в северната част на Москва, преди пожарникарите да овладеят пламъците, съобщиха властите, предадоха световните агенции. Крупный пожар возник в строящемся здании на севере Москвы. Пять человек погибли, еще девять пострадали. Возгорание потушили 🔽https://t.co/Lx4HDueGIx pic.twitter.com/L3jFBQpMc4 — Важные истории (@istories_media) April 28, 2026

Руските служби за спешна помощ съобщиха, че пожарът е избухнал в недовършена многоетажна жилищна сграда в квартал "Аеропорт", като се е разпространил на втория и третия етаж. Те съобщиха, че над 30 души са били спасени от обекта, в който се смята, че са не намирали до 200 души, пише БТА. 🔴#BREAKING: A maximum complexity fire at a construction site in Moscow, dozens of people are trapped inside the building, and one fatality has already been confirmed. pic.twitter.com/2ZSrorYyHv — News.Az (@news_az) April 28, 2026

Пожарникарите са използвали подемна техника, за да достигнат горните нива, докато екипи са работили вътре в задимената сграда.

Прокурорите заявиха, че е образувано наказателно дело за евентуални нарушения на правилата за безопасност в строителството и че следователите работят по установяване на причината за пожара.