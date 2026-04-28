Бивша близка на Берлускони съди италианско издание заради уронваща информация

Никол Минети, бивша дентална асистентка, превърнала се в приближена на Силвио Берлускони, издигнала се благодарение на познанството си и до регионална съветничка в Ломбардия в даден момент, заяви, че въпросите, повдигнати от всекидневника „Фато куотидиано“ относно молба й за помилване от президента, са неоснователни, предаде АНСА. Никол Минети имаше две присъди от общо над 3 години за склоняване към проституция и за измами.

Президентът Серджо Матарела вчера поиска от министерството на правосъдието на Италия да бъдат проверени предполагаеми неверни твърдения в молбата на Никол Минети, с която тя поиска да бъде помилвана от държавния глава. На 18 февруари Минети беше помилвана по хуманитарни причини, защото, както твърдеше тя, трябвало да се грижи за тежко болно дете, което тя е осиновила в Уругвай. Канцеларията на Матарела обоснова искането си към министерството на правосъдието с публикациите във „Фато куотидиано“.

Министерството на правосъдието съобщи вчера, че нито един от „негативните елементи“, посочени в публикации на изданието, не фигурира в документите, придружаващи молбата на Минети за помилване, но същевременно разреши на прокурорите в Милано да извършат допълнителни проверки, пише БТА.

Минети заяви, че публикациите във „Фато куотидиано“ са „неоснователни и сериозно уронват личната и семейната й репутация. Тя добави, че е възложила на адвоката си да предприеме съдебни действия, за да спре вестника и неговите журналисти да разпространяват „още неверни, клеветнически и вредни новини“.

Гаетано Бруза, прокурор в Апелативния съд в Милано, заяви днес, че италианските власти са ангажирали и Интерпол в разследването във връзка с Никол Минети.

„Вече работим, включително с участието както на нашите полицейски сили, така и на Интерпол, при спешен порядък“, заяви Бруза. „Ще продължим, докато не съберем цялата необходима информация, както положителна, така и отрицателна. Ще повторим разследванията и в Италия, за да проверим автентичността на документацията и други обстоятелства“, поясни Бруза.

Главният прокурор на Милано Франческа Нани заяви, че нейното ведомство е спазило правилната процедура по случая, като добави, че новото разследване може да доведе до отмяна на положителното становище за помилването на Минети.

Според медийните публикации Никол Минети водела съмнителен начин на живот в Уругвай и там при неясни обстоятелства е осиновила уругвайско дете, за което твърдяла, че е тежко болно. Именно заради него тя е поискала да бъде помилвана по хуманитарни причини, за да се грижи за него, но възникват съмнения относно здравето и медицинските изследвания и интервенции, които Минети твърдяла, че са му били правени.

По принцип министерството на правосъдието изразява становище относно искането на осъдени за помилване и въз основа на становището президентът помилва тези хора.

Днес по обед министърът на правосъдието Карло Нордио беше извикан в канцеларията на италианския премиер Джорджа Мелони, предаде АНСА.