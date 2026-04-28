Роберта Мецола и двамата докладчици на ЕП приветстваха одобряването на позицията на ЕП за дългосрочния бюджет на ЕС

Председателката на Европейския парламент (ЕП) Роберта Мецола и двамата докладчици на ЕП Зигфрид Мурешан и Карла Тавареш приветстваха одобряването на позицията на парламента за дългосрочния бюджет на Европейския съюз (ЕС) за периода 2028-2034 г.

На пресконференция в Страсбург Мецола заяви, че Парламентът е готов и е определил ясни приоритети в бюджета. Тя добави, че следващата стъпка е да се потърси одобрение от Съвета на Европейския съюз. Мецола също така посочи, че новият бюджет отразява амбицията, необходима за справяне с новите предизвикателства, пред които е изправен ЕС, и че той разполага с достатъчна гъвкавост, за да реагира на нови кризи.

На въпрос дали целият процес на одобрение може да бъде ускорен, Мецола отговори, че ЕП е изпълнил задълженията си осем месеца преди крайния срок и изрази увереност, че Съветът и Комисията ще одобрят бюджета навреме, за да влезе в сила до края на годината. Тя също така даде ясно да се разбере, че ЕП никога няма да бъде просто печат, подчинен на интересите на другите правителствени органи на ЕС.

Мурешан изрази задоволство, че позицията е била одобрена с абсолютно мнозинство на пленарната сесия на ЕП в Страсбург тази седмица. При това временният доклад е получил подкрепата на още 50 евродепутати в сравнение с предишното гласуване по въпроса - нещо, в което той каза, че вижда силно политическо послание.

"Не може да се направи повече с по-малко пари", подчерта румънският евродепутат от десноцентристката група на Европейската народна партия. Предложеният от ЕП бюджет би позволил отбраната и конкурентоспособността да станат новите приоритети на ЕС, като в същото време кохезионната и общата селскостопанска политика останат традиционни приоритети, отбеляза той.

Мурешан каза още, че дългосрочният бюджет на съюза трябва да бъде предвидим инструмент за инвестиции. Изключването на разходите за обслужване на дълга за фонда за възстановяване NextGenerationEU от тавана за бюджета би позволило на ЕС да похарчи с 10% повече средства, допълни той.

Другият докладчик на Европейския парламент по темата - Карла Тавареш, изрази задоволство, че след одобряването на доклада, че сега ЕП ще може да защитава позицията си в преговорния процес със Съвета на ЕС.

Португалската евродепутатка от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент наблегна на важното значение на попълването на бюджета със собствени ресурси, които е планирано да осигуряват по около 60 милиарда евро допълнително на година. ЕП "изпрати сигнал за политическа зрялост", поставяйки акцент върху собствените ресурси, вместо да разчита на допълнителни средства от страните членки, коментира тя.