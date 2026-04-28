ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виктор Орбан предлага да се оттегли от ръководство...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22750102 www.24chasa.bg

Турция подписа споразумение с Испания за износ на самолетите „Хюржет“

Учебно-тренировъчен реактивен самолет „Хюржет“ Снимка: Екс/ @dizak45764

Турция подписа историческо споразумение с Испания за износ на произведените в Турция учебно-тренировъчни реактивни самолети „Хюржет“ (Hürjet) за испанските въоръжени сили. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА.

Церемонията по подписването на споразумението се проведе днес във фабриките на компанията „Еърбъс“ (Airbus) в град Хетафе, Испания.

Халук Гьоргюн, ръководителят на секретариата на турската отбранителна индустрия, присъства на събитието заедно с държавния секретар на Министерството на отбраната на Испания Мария Ампаро Валкарсе Гарсия и турския посланик в Мадрид Нюкет Кючюкел Езберджи.

По време на церемонията Гьоргюн заяви, че споразумението бележи ново начало и засилва връзките между Турция и Испания във всяко отношение.

Той подчерта международното признание на турските сухопътни, морски и въздушни платформи, разработени с местно инженерство и подкрепа от страна на турското правителство.

Гьоргюн обясни, че споразумението предвижда една част от платформите „Хюржет“ да бъдат произведени в Турция, а останалите - в Испания.

От своя страна Гарсия подчерта, че споразумението е резултат от стратегическо планиране и ще спомогне значително за развитието на испанската отбранителна индустрия.

Тя отбеляза, че Испания в момента отделя 2 процента от брутния си вътрешен продукт за разходи за отбрана.

Учебно-тренировъчен реактивен самолет „Хюржет“ Снимка: Екс/ @dizak45764

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

