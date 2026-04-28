Палестински медици: Израелски удари в Газа убиха трима, включително 9-годишно

Израелски удари днес отнеха живота на трима палестинци, включително 9-годишно момче, в ивицата Газа, съобщиха палестинските здравни власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Медици съобщиха, че израелски дрон е убил 9-годишния Адел ал Наджар в Хан Юнис в южната част на анклава, докато при израелски въздушен удар по превозно средство в град Газа загинаха двама души, а няколко бяха ранени.

Израелските военни не са коментирали за момента двата случая.

Роднини дойдоха в моргата в болница "Насър" да се сбогуват с убитото дете. Жените плачеха до тялото на малкия Адел, положено на медицинска носилка на пода, а мъжете отправиха специална молитва, преди да го отнесат за погребение. Момчето събирало картон, който семейството използва за подпалки за готвене, казаха роднини. В Газа няма електричество от началото на войната, избухнала през октомври 2023 г., а палестинците се оплакват от израелските ограничения върху вноса на газ за готвене.

"Нямаме газ. Събираме картон, за да готвим, те искат да ядат, искат да пият", каза един от роднините на момчето, Сабрин ал Наджар.

Насилието в Газа продължава въпреки примирието от октомври 2025 г., като Израел извършва почти ежедневни атаки срещу палестинци. Според местни медици, най-малко 800 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато Израел твърди, че при атаки на бойци са загинали четирима негови войници през същия период.

Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно за нарушения на прекратяването на огъня. Повече от 72 500 палестинци са били убити от началото на войната в Газа през октомври 2023 г., повечето от които цивилни, посочват здравните власти в Газа. При нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г. бяха убити 1200 израелци.