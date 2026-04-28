Задържаха 89-годишния пенсионер, който откри стрелба в две обществени сгради в Атина

Гръцката полиция задържа 89-годишния мъж, който по-рано днес откри стрелба с пушка в две обществени сгради в столицата Атина, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Мъжът е арестуван от органите на реда в хотел в Патра, след над шестчасово издирване. По данни на полицията в момента на задържането му у него е открито още едно оръжие – пистолет, който е бил зареден.

По-рано днес мъжът произведе изстрели с ловна пушка на две места в Атина – в сградата на Службата за социално осигуряване (ЕФКА), както и в съдебна сграда на първоинстанционен съд в централната част на града. Ранени бяха петима души. При напускането на мястото на инцидента мъжът е изхвърлил оръжието, което е иззето от полицията.

ЕРТ съобщи, че нападателят е идентифициран с помощта на своя племенница, която го е разпознала и подала сигнал до властите. Тя е съобщила също, че мъжът е изразявал недоволство от забавяния в изплащането на пенсията му. Според наличната информация мъжът е имал опит в боравенето с оръжие и в миналото е притежавал законно такива, като впоследствие разрешителното му е било отнето след престой в психиатрично заведение.

След стрелбата в обществени сгради в Атина различни професионални асоциации поставиха въпроса за необходимостта от засилване на мерките за сигурност и контрола на достъпа.