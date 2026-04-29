"Много, много скъпи билети" и летен хаос по летищата в Европа

Авиокомпаниите принудени да вдигат цени и да режат полети заради войната в Иран и блокирания Ормузки проток, пътниците трябва да са готови на изненади и напрежение

Предстоящото лято ще бъде трудно за Европа заради недостига на горива, причинен от войната в Иран и затворения Ормузки проток, дори ситуацията да се развие по най-благоприятния възможен начин. Предупреждението дойде в началото на миналата седмица от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен. Според него най-тежко е положението с доставките на реактивно гориво, затова ЕС обмисля преразпределение и споделяне на наличните ресурси. В интервю за АП директорът на Международната агенция за енергетика (IEA) Фатих Бирол засили тревогата, че

“Европа има запаси от самолетно гориво само за 6 седмици”

Няколко дни по-късно Йоргенсен и Бирол бяха още по-категорични. Те предупредиха всички летни курортисти да са готови за отмяна на полети и “много, много скъпи самолетни билети”. А физическата липса на гориво ще започне през юни.

Очаква ли ни хаотично лято, в което нищо няма да е сигурно - дали ще успеем да излетим за запазената отпреди месеци ваканция и което е още по-притеснително – ще успеем ли да се върнем?

Не само пътниците са пред дилема заради новата геополитическа обстановка. Авиокомпаниите се намират в изключително сложна ситуация на оцеляване.

Реактивното гориво – рафиниран нефтен продукт на основата на керосин – е най-големият разход на авиокомпаниите - около 30% от общите разходи, според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). А цените му са се удвоили приблизително от началото на войната.

“До края на май може да започнем да наблюдаваме анулирания на полети в Европа поради липса на реактивно гориво. Това вече се случва в части от Азия”, обяви генералният директор на IATA Уили Уолш.

Индустриалната група Airlines for Europe (A4E) поиска ЕС да въведе мерки за реагиране при кризи, включително мониторинг на доставките на реактивно гориво, временно спиране на пазара на въглеродни емисии в ЕС за авиацията и премахване на някои авиационни данъци. A4E призова Брюксел да обмисли съвместно закупуване от ЕС на керосин, така както въведе съвместно закупуване на природен газ, за да се опита да поддържа доставките, след като Русия ги намали през 2022 г. В петък Международната агенция по енергетика разкри, че се готвят засилени доставки на самолетно гориво от САЩ и Нигерия.

Много превозвачи вече прехвърлиха разходи върху потребителите, като

увеличиха таксите за багаж и други допълнителни услуги,

включиха разходите в цените на билетите или повишиха допълнителните такси за гориво.

Няколко авиокомпании почти веднага намалиха полетите, включително скандинавският превозвач SAS, който обяви, че ще отмени “поне хиляда” през април. 20-те най-големи авиокомпании в света са предвидили орязване на полетите си през май. Изключение засега прави единствено Turkish Airlines. Ако блокадата на Ормузкия проток се задържи, тенденцията ще се засили точно в разгара на летните почивки.

“Очаква се цените на самолетните билети да се повишат с 5 до 10%, като вече се появяват допълнителни такси за гориво, въпреки че слабото търсене ще ограничи колко може да бъде прехвърлено върху потребителите”, се посочва в доклад на Tourism Economics. И туроператорите в Западна Европа предупреждават, че от май отмяната на туристическите полети може да стане масова.

В Европа редица страни вече разчитат на по-малко от 20 дни покритие на доставките си на гориво според доклад на Международната агенция за енергетика от тази седмица. Запасите не са падали под 29 дни от 2020 г. насам. Ако това време падне под 23 дни, може да възникне физически недостиг на някои летища, което да доведе до отмяна на полети и по-ниско търсене.

Страните от Азиатско-тихоокеанския регион са най-зависими от петрол и реактивно гориво от Близкия изток, следвани от Европа. Наличността на реактивно гориво е по-малък проблем в САЩ, защото те са основен производител на петрол.

Пътуващите трябва да се подготвят за нещо повече от по-високи цени на самолетните билети, коментира пред британската редакция на “Евронюз” Кристофър Андерсън, професор по операции, технологии и информационен мениджмънт в университета “Корнел”: “По-високите разходи за гориво са от значение, но също така и по-дългите маршрути, намалената гъвкавост на графика и по-голямата несигурност относно това как ще изглежда търсенето дори след няколко седмици.”

Пътуванията в Близкия изток са най-силно засегнати

- около една пета от трафика между Европа и Азия и 10% от търсенето между Северна Америка и Азия пътува през Близкия изток.

Нидерландската авиокомпания KLM предупреди, че ще съкрати 160 полета следващия месец – около 1% от общия брой европейски маршрути. Според авиопревозвача ограничен брой полети “вече не са финансово жизнеспособни за изпълнение”. По-рано групата “Ер Франс – KLM” обяви, че ще вдигне цената на билетите за дългите полети за отиване и връщане с 50 евро.

От ЕasyJet посочват, че очакват загуба преди данъци от около 619,6 до 642,6 милиона евро за първата половина на фискалната 2026 г.

Германската авиокомпания Lufthansa призна, че трудовите спорове и високите цени на горивата я принуждават незабавно да затвори дъщерното си дружество CityLine по-рано от планираното и да извади от експлоатация 27-те си по-стари самолета. CityLine лети от Франкфурт и Мюнхен до различни европейски дестинации. Във вторник немският превозвач обяви, че до края на октомври ще съкрати 20 хил. полета на къси разстояния в цялата си мрежа, за да спести 40 000 т гориво.

Гръцката Aegean airlines очаква преустановените полети до Близкия изток и скокът в цените на горивата да окажат “забележително въздействие” върху резултатите ѝ за първото тримесечие.

Американският превозвач Delta Airlines, който често лети до европейски дестинации, посочва, че е “наясно с потенциалния проблем с доставките на самолетно гориво” на континента и следи ситуацията. United Airlines обаче предупреди, че ще се наложи да вдигне цените на билетите с около 20%.

Трудното купуване на онлайн билети за влак качва европейците на къси полети

Безумно остарялата европейска система за резервиране на билети за влак затруднява излишно пътниците и ги принуждава да си хващат полети на къси разстояния, вместо да пътуват по-еко.

Това сочи анализ на изследователи от центъра “Транспорт и околна среда” (T&E), съобщи “Гардиън”. Според проучването да си купи човек билети за влак онлайн за повече от половината от най-натоварените въздушни международни маршрути в ЕС, е или изключително трудно, или на практика невъзможно. Някои от най-популярните направления, сред които Лисабон - Мадрид и Барселона - Милано, не присъстват в уебсайтовете на нито един жп оператор, а при други като Париж - Рим и Амстердам - Милано има само опцията за закупуване на билет само от жп оператора на едната страна.

Авторката на доклада Джорджия Уитакър отбеляза, че това изглежда “почти абсурдно”, тъй като тромавата и остаряла система за влакови билети онлайн в страните от ЕС пречи за опазването на климата. Авиацията все още е един от най-трудните сектори на икономиката в контекста на преминаването към по-чисти технологии и намаляване на емисиите, допринасящи за глобалното затопляне. Напротив - очаква се емисиите да скочат, тъй като индустрията се стреми да удвои потока от пътници до 2050 г.

Експертите, изготвили доклада, проучили колко е лесно да се купят билети за влак по 30-те най-натоварени международни въздушни маршрута в ЕС, но без да включват пътувания до острови и направления над 1500 км. Установили, че в 20% от случаите пътниците не могат да си вземат билети, обхващащи цялото пътуване. При 27% от маршрутите билети пък се предлагат само от един от жп операторите.

Според доклада в цяла Европа операторите не продават билети на други компании при 86% от маршрутите, където има конкуренция, а при 59% от маршрутите дори не се показва алтернативен транспорт. През 2025 г. изследване на YouGov, поръчано от T&E, установи, че 61% от пътуващите на дълги разстояния са се отказали от опцията за влак именно поради трудностите при резервирането на билети. А над 40 на сто от анкетираните заявили, че биха пътували по-често с влак, ако може по-лесно да си купят билети.

Друга пречка за пътуването с влак е цената, защото често то е по-скъпо от пътуването със самолет.

ЕК планира да публикува пакет за единни билети на 13 май като част от обещанието си да позволи на европейците да пътуват по-лесно. Решението дошло след доклад на “Грийнпийс” от август м.г., който проучи 109 трансгранични маршрута в Европа и установи, че влаковете са по-евтини от самолетите само за 39% от маршрутите.

