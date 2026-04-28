Виктор Орбан предлага да се оттегли от ръководството на партията си ФИДЕС през юни

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Приключващият мандата си унгарски премиер Виктор Орбан предложи днес да се оттегли от ръководството на своята дясна партия ФИДЕС, но решение по въпроса ще бъде взето на партийна конференция през юни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Дясноцентристката партия ТИСА, начело с Петер Мадяр, спечели парламентарните избори в Унгария на 12 април и с това сложи край на 16-годишното управление на Орбан. Това поставя въпроса за по-нататъшното развитие на ФИДЕС.

ФИДЕС ще гласува за ново партийно ръководство на конференция на 13 юни, каза законодателят Ерик Банки, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

ФИДЕС не откликна на молбата на Ройтерс за коментар.

