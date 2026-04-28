Опозицията в Скопие скочи на властта след интервю на евродокладчика за РСМ

Опозицията в Северна Македония продължава с критиките си към правителството по отношение на европейската перспектива на страната след интервю на докладчика за Северна Македония в Европейския парламент (ЕП) Томас Вайц пред „Евронюз България”. В интервюто Вайц казва, че вписването на българската общност в конституцията на Северна Македония е необходима стъпка и условие за начало на преговорите за членство на страната в ЕС, но, за да започнат те, правителството трябва да осъществи и необходимите реформи, в противен случай ще загуби средства от Плана за растеж на Западните Балкани.

Докладчикът посочва, че Северна Македония е кандидат за членство вече повече от 20 години и е направила някои стъпки, които други страни, като Босна и Херцеговина и Сърбия, тепърва трябва да направят.

"Така че, ако (Северна Македония) наистина се ангажира със сериозни реформи, все още би имала известен шанс да се присъедини към клуба на Албания и Черна гора за присъединяване през този мандат на Европейския парламент. За съжаление, засега не виждам да са предприети необходимите реформи. Към този момент не виждам политическа воля от страна на правителството да се ангажира сериозно, особено що се отнася до върховенството на закона и независимостта на правосъдието. Но аз съм там, за да подкрепям, там съм, за да помогна на региона да върви напред, така че няма да се откажа", казва Вайц в интервюто, широко цитирано в местните медии.

В интервю по ТВ21 бившият министър на външните работи Буяр Османи, който е и зам.-председател на най-голямата албанска партия ДСИ, която в момента е в опозиция, заяви, че повече от година страната "въобще не се споменава в Брюксел, когато става въпрос за членство в Европейския съюз".

„Томас Вайц беше най-гласовитият (ни) поддръжник. Но днес той излиза с мнението, че Северна Македония не е направила никакви реформи през последната година, никакви реформи, и че това поколение губи шанса си (за начало на преговори с ЕС ). Той публично го заявява. Човекът, който беше най-големият поддръжник и дори влезе в конфликт с българските евродепутати, когато ставаше дума за Северна Македония, сега казва, че в тази геополитическа ситуация, когато има исторически шанс, страната може да го пропусне и че не се правят никакви реформи. Това прави сериозно впечатление“, каза Османи, цитиран от медията.

Вчера от парламентарната група на „Европейския фронт”, воден от ДСИ, обявиха, че започват събиране на подписи в парламента, за да започне процедурата по промени в конституцията, с което Северна Македония да изпълни поетите ангажименти за начало на преговори с ЕС.

На пресконференция днес председателят на опозиционната СДСМ Венко Филипче от своя страна заяви, че премиерът на страната Християн Мицкоски съзнателно блокира европейския път на Северна Македония.

„Вместо да работи по реформи, това правителство работи по създаване на конфликти със съседите, антиевропейска пропаганда и изолиране на страната. И докато блокира европейския път, половината от ВМРО(-ДПМНЕ), включително най-близките сътрудници на премиера, имат български паспорти. Това е техният фалшив патриотизъм“, казва Филипче, цитиран от пресцентъра на опозиционната партия.

По думите му вместо да приеме критиките на докладчика за Северна Македония в ЕП, премиерът ги отрича.

„Вайц само потвърждава това, което гражданите усещат всеки ден. Това правителство не иска (държавата) да бъде в ЕС, защото иска партиен контрол над институциите, защото иска партийни медии, защото иска партийна съдебна система и защото иска държавни ресурси, които ще се използват само за партийни обществени поръчки“, казва Филипче.

От ВМРО-ДПМНЕ отговориха със следното съобщение: „Докато се опитва да създаде представа за „изолация“ (на Северна Македония), СДСМ напълно игнорира същността - (Северна) Македония най-накрая има ясна, държавническа позиция, че няма да има повече отстъпки без гаранции... Не всяка нова фаза от европейския път може да означава ново унижение, ново условие, ново изнудване. Европа не е това. Затова днес позицията е ясна - няма да има конституционни промени без гаранции и предвидимост. Това, което СДСМ нарича „блокада“, всъщност е първият опит на държавата да определи правила в процес, който е едностранно диктуван от години”.

На допълнителна пресконференция депутатът от управляващата партия Бране Петрушевски обвини лидера на СДСМ Венко Филипче, че лоялността му „към българските политици се увеличава с всеки изминал ден, което пряко вреди на македонските позиции и червените линии”.

„Филипче и СДСМ нямат проблем с това македонският език да е български диалект, Македония да е част от българската държава, Гоце Делчев, Питу Гули, Яне Сандански да бъдат записвани като българи, само и само да дойдат на власт и да крадат. Филипче и СДСМ нямат проблем с това да бъдат в услуга на българските власти и да разпространяват техните политики и да ни убеждават, че конституционните промени са единствената стъпка, която (Северна) Македония трябва да предприеме, за да влезе в ЕС”, заяви Петрушевски.