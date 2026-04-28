Иран и САЩ позволиха на суперяхта на руски милиардер да премине през Ормузкия проток

Суперяхта, собственост на руския милиардер Алексей Мордашов, успя да премине през блокирания Ормузки проток след като е била в Дубай, като нито Иран, нито САЩ възразиха, заяви източник, близък до Мордашов, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мордашов, който има тесни връзки с Путин, не е посочен като официален собственик на яхтата, посочва Би Би Си и отбелязва, че тя е била регистрирана на фирма, собственост на съпругата му, през 2022 г.

Не е ясно как яхтата, оценявана на над 500 милиона долара, е получила разрешение да премине в събота по този важен търговски воден път, който е в ядрото на конфликта между САЩ и Иран - движението по него е силно ограничено от февруари, отбелязва Ройтерс.

Плаващата под руски флаг яхта "Норд" прекоси протока по одобрен маршрут в съответствие с международното морско право, обясни източникът. "Иран не се е намесил в движението на яхтата, тъй като това е граждански плавателен съд на приятелска държава, който мирно е преминал транзитно през района. Американската страна също не повдигна никакви въпроси относно движението на яхтата, тъй като тя не е акостирала в ирански пристанища и няма връзка с Иран", допълни той.

Само няколко, предимно търговски кораба, преминават ежедневно през ключовия воден път на входа на Персийския залив, докато Вашингтон и Техеран поддържат нестабилно примирие. Това е само малка част от обичайните средно по 125 до 140 съда на ден преди началото на войната срещу Иран на 28 февруари.

Мордашов е натрупал богатството си до голяма степен чрез своята стоманодобивна компания "Северстал", най-голямата подобна в Русия. С оценено нетно богатство от около 37 милиарда долара той е най-богатият руски гражданин в класацията на американското бизнес списание "Форбс".

"Норд" е напуснала Дубай в петък вечерта и е пристигнала в Ал Мудж - пристанище в столицата на Оман - в неделя сутринта, показват данни на платформата Marine Traffic, цитирани от Би Би Си.