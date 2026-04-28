Москва: Четирима бяха убити в Русия при днешните украински удари

Четирима души бяха убити днес при украински удари в Русия, заявиха руските власти, цитирани от Франс прес, съобщи БТА.
Един мъж е убит в Брянска област, а в Белгородска област са убити двама мъже и една жена.
От началото на офанзивата си в Украйна през февруари 2022 г., която доведе до най-големия конфликт в Европа след Втората световна война, Русия редовно бомбардира украинската територия и най-вече ключовата инфраструктура на Украйна.
В отговор, Киев нанася удари по цели в Русия, като уверява, че поразява военни обекти, а също така и енергийни обекти, за да намали способността на Москва да финансира войната си.