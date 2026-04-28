Полски свещеник бе освободен при размяната на затворници между Минск и Варшава

Беларус освободи полския свещеник Гжегож Гавел и беларуски гражданин, помогнал на полските служби, чието име нe може да бъде разкрито, съобщи полският премиер Доналд Туск, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Полските граждани бяха освободени в рамките на размяна на затворници между Беларус и Полша, при която бяха разменени по петима задържани от всяка страна. В размяната участваха също руснаци и молдовци.

В рамките на този обмен беше освободен и носителят на наградата „Сахаров" Анджей Почобут, който е журналист и представител на полското малцинство в Беларус.

Специалният пратеник на САЩ в Беларус Джон Коул съобщи, че очаква да осигури освобождаването на още затворници от Беларус през следващия месец, като добави, че отмяната на допълнителни санкции срещу Минск винаги е възможна, ако те бъдат освободени.

„Очаквам, че ще успеем да освободим някои затворници през следващия месец", каза той в телефонно интервю за Ройтерс. „Ще се върна, за да съдействам за това през следващия месец. Няма нищо сигурно, но вероятно ще е през следващия месец."