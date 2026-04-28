Протестиращите миньори в Анкара обявиха край на гладната си стачка след споразумение

556
СНИМКА: Ройтерс

Турските миньори, които обявиха гладна стачка и от дни протестират в Анкара заради неизплатени възнаграждения, обявиха край на протестните действия, след като постигнаха споразумение с работодателя им, съобщи председателят на турския Независим синдикат на миньорите Гьокай Чакър, цитиран от Франс прес и БТА.

„Повечето от нашите колеги вече получиха заплатите си. Прекратяваме действията си още днес“, обяви Чакър след среща с представители на работодателя на протестиращите миньори.

Групата от стачкуващи пристигна в Анкара на 20 април, след като извървя 180 км за девет дни. Причината – работниците не са получавали своите заплати от шест месеца. Във вчерашния, осми ден от гладната стачка, миньорите легнаха на асфалта с жълти каски и голи до кръста. По време на протестите обаче се стигна до използване на сълзотворен газ, както и до ареста на двама души от техния синдикат. 

По-рано днес турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи увери, цитиран от в. „Биргюн“, че възнагражденията на миньорите ще бъдат изплатени и коментира използването на полицейска сила по време на протестите, казвайки в защита на униформените, че е „имало маргинални групи“. Медията цитира разговор между Чифтчи и журналист, в който министърът заявява, че концесионерът на мината Сабахаттин Йълдъз лично го е уверил, че тази сутрин неизплатената част от възнагражденията на миньорите ще постъпи по сметките им. 

В същото време вътрешният министър обяснява полицейската намеса с наличието на провокатори на протеста. По думите му той е получил информация от Окръжната дирекция на полицията в Анкара, според която към протеста са се присъединили маргинални групи, чиито действия са били незаконни. Разпореждането на турския вътрешен министър е било провокаторите да бъдат отделени, а към миньорите да бъде предприет възможно най-внимателен подход. 

 

