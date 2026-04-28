840 хил. души по света умират годишно от стрес на работното си място

840 хиляди души по света умират всяка година заради стрес на работното място. Тревожните данни са на Световна здравна организация. Сред най-честите причини за фаталния край са депресивни състояния, психични разстройства и системна умора при дълги работни дни, известна още като бърнаут.
Специалистите предупреждават, че подобни състояния могат да доведат до сериозни здравословни проблеми като сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване и хипертония.
Кратки срокове, бързи решения и срещи с много клиенти – така Атанас описва ежедневието си в офиса, където стресът е неизбежен. „С опита започваш с продължение на времето да го овладяваш. Той не намалява, но го овладяваш", казва Атанас Гаджев.
По думите му при по-голямо натоварване излиза за малко на терасата, за да поеме свеж въздух.
В една агенция за дигитален маркетинг също търсят различни начини за разтоварване, включително спорт. „Стресът ни смазва, когато смятаме, че е завинаги и няма как да се справим с него, а всъщност много рядко е така", обяснява Георги Малчев.
Кристин работи като кранист и избира професията си заради адреналина, но признава, че напрежението е огромно.
„Всяка една минута нашето съзнание е заето с това какъв товар сме завързали, управление на крана. Това напрежение се натрупва и започваш например да не спиш добре, да сънуваш кошмари", разказва Кристин Самора.
По думите ѝ понякога ситуацията може да те притесни до такава степен, че „ти идва буца в гърлото".
Психолози алармират, че първите симптоми, че натоварването е прекалено, са промените в нервната система. „Леко нарушение на съня, не можем да се фокусираме, мъгла в съзнанието. Това са първите сигнали. Това означава, че нивото на хормоните на стреса е високо", посочва пред bTV Радка Николова.
Тя съветва при подобни симптоми работата да бъде прекъсната веднага, независимо колко е важна задачата, и човек да излезе на чист въздух за кратка разходка.