Варшава и Киев ще обединят усилия за изграждане на въздушен флот от дронове

Полша и Украйна ще комбинират полско и европейско финансиране с украинския опит на бойното поле, за да изградят въздушен флот от дронове за защита на полското небе, обяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Туск и украинската министър-председателка Юлия Свириденко участваха във втория ден от конференцията „Пътят към възстановяване на Украйна - измерения за сигурност и отбрана“, международно събитие, проведено в югоизточния полски град Жешув.

Полският премиер обяви новата инициатива в речта си на конференцията.

„С голямо удовлетворение мога да обявя, че полският план за изграждане на „армада от дронове“ ще бъде подкрепен и от техническата експертност и компетентност в областта на дроновете на нашите украински приятели“, каза той.

„Полша трябва да има своя модерна армада от дронове, за да можем не само да помогнем на Украйна, но и да кажем на поляците с пълна убеденост, че сме в безопасност“, посочи Туск, цитиран от БТА,

„Ще инвестираме съвместни европейски и полски средства в това“, добави той.

Свириденко заяви в обръщението си, че след пълномащабната руска атака през февруари 2022 г. Украйна се е развила от получател на чуждестранна военна помощ до страна, която може да споделя своите отбранителни компетенции със съюзниците.

„Отбранителният сектор претърпя дълбока промяна“, изтъкна тя.

„Способни сме да унищожаваме танкове, скъпи системи и дронове, това е нашата реалност“, каза още Свириденко.

„Редица от системите, които използваме, са произведени в Украйна. Мисля, че направихме голям скок тук“, каза украинският премиер.

„Активно подкрепяме съвместни начинания, които ще се осъществяват както в Украйна, така и в Полша […] Това означава и нови бизнес възможности за всички наши компании“, добави Свириденко.

Туск каза още, че по време на срещата си с украинския премиер е чул отново благодарности за това, което поляците са направили, за да помогнат на украинската нация. Той е благодарил на украинския премиер за героичната защита на Украйна срещу Русия.

Той спомена, че Жешув е символно място, когато става въпрос за подкрепа за Украйна, „град, който беше сред първите, които мобилизираха помощ за всички, които търсеха подслон в първите дни и седмици на руската агресия срещу Украйна“.

„Ние силно вярваме, че тази война няма да донесе очакваните резултати на агресора, че Украйна ще запази своята независимост и териториална цялост, но след това ще са необходими съвместни действия за възстановяването на Украйна, брутално опустошена от руския агресор“, каза полският премиер.

Системи за евакуация, дронове за наблюдение и оръжия, тествани в бой, бяха сред технологиите, изложени в зоната за Експо по време на конференцията. Над 120 изложители от отбранителния сектор представиха решения, предназначени да отговорят на променящия се характер на съвременното бойно поле.