Мадяр поканил Зеленски да се срещнат в началото на юни

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр обяви, че е отправил покана към украинския президент Володимир Зеленски да се срещнат в началото на юни с цел да се даде нов тласък на двустранните отношения, предаде Франс прес.

Мадяр предлага да бъде уреден дългогодишният спор между Будапеща и Киев относно правата на етническите унгарци, живеещи в западна Украйна.

Затова Мадяр предлага разговорите да се проведат символно място – в Берегово, град в западна Украйна, където мнозинството от населението са унгарци.

"Предложих на украинския президент Володимир Зеленски да се срещнем в началото на юни, на символно място – град Берегово, където мнозинството от населението е унгарци", написа Петър Мадяр в социалната мрежа "Фейсбук".