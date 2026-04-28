Кипър планира да подпише отбранително споразумение с Франция

Кипър планира да подпише през юни Споразумение за статута на въоръжените сили с Франция въпреки критики от страна на кипърските турци, съобщава изданието "Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

Споразумението, което установява законовата и оперативна рамка, управляваща присъствието, движението и дейностите на френски военен персонал в Кипър, беше представено от правителствения говорител Константинос Летимбиотис като "следваща стъпка в задълбочаването на френско-кипърското партньорство", по-специално в областта на отбраната и сигурността.

Той заяви в радио предаване вчера, че отношенията с Франция са "на най-близкото си равнище" и добави, че предстоящото Споразумение за статута на въоръжените сили "ще подсили хуманитарното военно сътрудничество и съвместните действия на регионално ниво".

От своя страна президентът Никос Христодулидис потвърди, че преговорите с Париж са навлезели във формалната си фаза и че предстои споразумението да бъде завършено на министерско ниво.

Споразумението, което би позволило на френски военен персонал да присъства на острова с оперативни и хуманитарни цели, също така дава достъп до военни съоръжения за операции по поддръжка и предвижда права за временно разполагане и транзитно преминаване, информира "Сайпръс мейл".

Тези планове бяха критикувани от лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, отбелязва изданието. В публикация в социалните мрежи днес той постави под въпрос дали е възможно постигането на споразумение, ако кипърските турци са изключени от процеса на вземане на решения.

"Наистина ли някой мисли, че е възможно решение на този остров, ако кипърските турци са пренебрегвани", написа Ерхюрман.

От своя страна Юнал Юстел, премиер на т.нар. Севернокипърска турска република, призната само от Анкара, определи споразумението като "изключително опасна, провокативна и неприемлива стъпка", която по думите му може "сериозно да навреди на атмосферата на мир и спокойствие на острова".

В отговор кипърският президент Никос Хростодулидис заяви, че Кипър ще продължи да подписва международни споразумения независимо от външните критики. "Крайно време е всички да разберат, че Кипър е страна членка на ЕС, страна от ООН и ще продължи да подписва споразумения, които подчертават не само международния статут на републиката, но и отговарят на предизвикателствата пред нас", изтъкна той.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, целящ обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.