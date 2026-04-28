Израел увери, че няма териториални амбиции в Ливан

Израел увери днес, че няма никакви териториални амбиции по отношение на Ливан, при все че по-рано днес даде нови нареждания за евакуация в южната част на страната, последвани от въздушни удари, предаде Франс прес, като се позова на ливанската информационна агенция ННА, цитирана от БТА.

На 2 март проиранското движение "Хизбула" въвлече Ливан в регионалната война, след като изстреля ракети срещу Израел като отмъщение за смъртта на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелско-американската офанзива срещу Иран. Израел отговори на атаката, нанасяйки смъртоносни удари, припомня АФП.

От 17 април е в сила примирие, но двете враждуващи страни продължават бойните действия, като се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.

"Израел няма териториални амбиции в Ливан. Нашето присъствие в районите по северната ни граница има само една цел: да защити нашите сънародници", заяви днес външният министър Гидеон Саар. "Никоя страна не би искала да живее така - с опрян в челото пистолет", добави той.

Израелската армия по-рано нареди евакуацията на нови села в Южен Ливан, призовавайки жителите да напуснат незабавно домовете си. Малко след това ливанската агенция ННА съобщи за въздушни удари по тези райони.

Цитираните от израелската армия села се намират отвъд "жълтата демаркационна линия", която израелските военни установиха преди десет дни в Южен Ливан и която оформя на територията на Ливан ивица, широка 10 километра, смятано от общата граница. Израел заяви, че в тази зона си позволява да нанася удари срещу "Хизбула", което обвинява, че редовно обстрелва израелските позиции. Армията заяви, че на три пъти днес се е опитала да прехване "подозрителна въздушна цел" в района, където действат войските й. Тя съобщи също за изпратени от "Хизбула" дронове, "избухнали близо до войници от израелската армия", без да причиняват наранявания.

Израелски войник беше убит, а още един - ранен вчера при атака с дронове, съобщиха в комюнике военните.

"В свят, в който "Хизбула" и другите терористични организации – включително палестинските терористични групировки, са разпуснати, Израел вече няма да има нужда да поддържа присъствие си в тези райони", каза подчерта днес Гидеон Саар.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху вчера заяви, че ракетите и дроновете на "Хизбула" остават голямо предизвикателство и Израел ще продължи ударите си.

Според ливанското министерство на здравеопазването от началото на войната на 2 март при израелската военна кампания в Ливан са били убити над 2500 души и ранени около 7800. Според властите за същия период в Ливан са били убити 16 войници.