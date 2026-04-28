Мъж в САЩ нареди най-големия пъзел в света, състоящ се от 60 000 части

Мъжът е посветил на заниманието си над 800 часа СНИМКА: Pixabay

Мъж в американския щат Колорадо е наредил най-големия пъзел в света, съобщи телевизионният канал KRDO.

Сглобяването на всички 60 000 части в една картина Лу Салас започва преди четири години. Мъжът е посветил на заниманието си над 800 часа, пише БТА. 

"Най-големият пъзел в света от Dowdle" се предлага в 60 кутии, всяка от които с по 1000 части. Всеки квадрант се нарежда и се съхранява дебели пластмасови листове, които след това се сглобяват, за да се получи цялостната картина от 60 000 части.

Логистиката около пъзела се е оказала по-голяма от самия него. Лу Салас разказва, че през цялото време в начинанието му е помагала неговата внучка.

Сглобеният пъзел, изобразяващ седемте континента и стотици чудеса на света, е заел практически цял гараж, в който се побират три автомобила. 

