Лондон привика иранския посланик след призив на посолството

Лондон извика днес иранския посланик, след като иранското посолство публикува в социалните мрежи призив към пребиваващите в Обединеното кралство иранци да направят саможертва за родината си, предаде Франс прес.

На 15 април иранското посолство публикува в комуникационното приложение "Телеграм" призив към иранските граждани във Великобритания да се присъединят към кампания на иранските власти, наречена "Жертвай се за родината".

В Иран тази кампания например подтикна десетки хора да сформират живи вериги, за да защитят електроцентрали от израелско-американските удари, както показаха ирански държавни медии в началото на този месец.

Чрез "Телеграм" бе отправен призив към иранските граждани в Лондон да се обединят, за да покажат солидарността си, лоялността си и националната си гордост, като се запишат посредством линк, насочващ към уебсайта на дипломатическото представителство.

В Обединеното кралство има голяма иранска диаспора и в Лондон често има демонстрации на иранската опозиция, откакто започна конфликтът.

Британските разузнавателни служби редовно сигнализират за действията и заплахите на иранските власти срещу базирани във Великобритания опозиционери.

Освен това полицията разследва и групировка, заподозряна в проирански настроения, която пое отговорност за скорошни палежи и опити за палежи на места, свързани с еврейската общност в Лондон.