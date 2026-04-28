Опозицията в Турция организира митинги в знак на протест срещу задържането на нейни кметове

На 4 май основната опозиционна сила в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), ще проведе митинги във всички 81 окръга на страната в знак на протест срещу задържането на нейни кметове, съобщи днес лидерът на партията Йозгюр Йозел, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз“.

В седмичното си обръщение към парламентарната група на НРП днес Йозел критикува последната вълна от арести на общински кметове от партията му по обвинения в корупция и манипулиране на търгове. „Това е очевиден преврат, извършен срещу следващото правителство на Турция“, заяви той, цитиран от БТА.

„Последните изслушвания отново доказаха, че всички тези дела се основават на фалшифицирани доказателства и показания на тайни свидетели, повечето от които в последствие или са се отказали, или са променили показанията си“, каза още Йозел, като подчерта, че според него тези развития показват, че делата срещу кметовете на НРП са „политически мотивирани“.

Обявявайки, че партията му ще проведе митинги във всички 81 окръга на страната на 4 май, Йозел отбеляза, че „с това действие НРП ще заяви ясно крайната си цел - да спечели следващите избори“.

Новината идва на фона на мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове от НРП, сред които е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора. Срещу Имамоглу и още 407 обвиняеми от 9 март тече мащабен съдебен процес.

В последните седмици при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от НРП. Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, от анкарската община Етимесгут, от истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, както и от общината на град Ушак. Сред тях бяха и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен членът на ПСР Шахин Биба.