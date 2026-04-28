US морски пехотинци се качиха на борда на търговски кораб в Арабско море и го освободиха

Американски морски пехотинци се качиха днес на борда на търговски кораб в Арабско море, съобщи в социалната мрежа "Екс" Централното командване на американските въоръжени сили, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Съобщено бе също, че по-късно плавателният съд е бил освободен.

Корабът е бил заподозрян, че се е опитал да наруши блокадата, наложена от САЩ на иранските пристанища, отбелязва Франс прес.

Съдът е бил освободен от американските сили, след като екипажът е потвърдил, че той не се движи към иранско пристанище.

Иран блокира Ормузкия проток, който е ключов за световната търговия морски маршрут, след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република на 28 февруари. В отговор, САЩ обявиха, че налагат блокада на иранските пристанища.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред журналисти във Вашингтон, че блокадата ще продължи толкова време, колкото е нужно.

