Одобрението за Тръмп е рекордно ниско

Одобрението за президента Доналд Тръмп спадна до най-ниското ниво за настоящия му мандат, тъй като американците все по-силно изразяват недоволство от начина, по който той се справя с разходите за живот и с непопулярната война с Иран, показва ново проучване на Ройтерс/„Ипсос“.

Четиридневното проучване, приключило вчера, показва, че 34% от американците одобряват работата на Тръмп в Белия дом, в сравнение с 36% в предишно изследване на Ройтерс/„Ипсос“, проведено между 15 и 20 април.

По-голямата част от отговорите са събрани преди стрелбата в събота вечер на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, където Тръмп трябваше да произнесе реч. Федералните прокурори са повдигнали обвинение срещу предполагаемия извършител за опит за убийство на президента.

Подкрепата за Тръмп сред американската общественост има тенденция към спад от встъпването му в длъжност през януари 2025 г., когато 47% от американците са го одобрявали, пише БТА.

Популярността му се понижи значително, след като САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари, което доведе до рязко покачване на цените на горивата. Само 22% от анкетираните одобряват представянето на Тръмп по отношение на разходите за живот, спрямо 25% в предишното проучване на Ройтерс/„Ипсос“.

Проучването е извършено онлайн в цялата страна и в него участват 1014 пълнолетни американци.