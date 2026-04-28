До 2030 г. ефективният период на глобалните метеорологични прогнози в Китай ще надхвърли 9 дни

Днес Пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция от поредицата „Старт на 15-ия петгодишен план", съобщава КМГ.

Заместник-директорът на Китайско управление за метеорология Сун Шанюн посочи на пресконференцията, че до 2030 г. ефективният период на глобалните метеорологични прогнози ще достигне над 9 дни, като ключовите показатели за прогнозиране на траекториите на тайфуните и други подобни ще запазят световно водещо ниво.

„През периода на 15-ия петгодишен план ще насърчаваме разширяването на „метеорологични прогнози" към „прогнозиране на земната система", като значително засилим способността си да симулираме и предвиждаме взаимодействията между многобройните сфери на земната система, за да повишим капацитета си за справяне с климатичните промени и особено с екстремните метеорологични явления", допълни Сун Шанюн.