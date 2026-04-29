Общността на друзите в Израел изрази тревога за събратята си в Сирия

Четирикилометров преход през хълмистите възвишения над Галилейското езеро води до гробницата на пророка Шуайб, която е най-святото място в друзката вяра и основна дестинация за ежегодното поклонение на друзките общности в Израел и в целия регион, разказва израелската новинарска агенция ТПС.

Пътят минава през полета, които вече започват да пожълтяват в разгара на пролетта. Поводът е поклонението на пророка Шуайб - основен друзки религиозен празник. Но за много от поклонниците духовното значение на петдневния празник е неразривно свързано с нарастващата загриженост породена от събитията непосредствено отвъд границата със Сирия.

„Няма нито един човек в общността, който да не следи какво се случва. Това, което се случва там, засяга всеки дом тук", каза Садек Аззам пред ТПС. Аззам е от галилейското село Абу Снан.

Садек описа мрачна ситуация в Сирия след възхода на подкрепяното от Турция правителство на Ахмед аш Шараа. През юли 2025 г. правителствени сили са атакували друзки общности в Южна Сирия, избивайки приблизително 5000 души и унищожавайки 36 села. По оценки около 187 000 сирийци, предимно друзи, остават разселени. Освен това постоянно излиза информация за отвличания и сексуално насилие срещу друзи.

„Това беше като 7 октомври на стероиди", каза Садек горчиво, като се позова на атаката на „Хамас" през 2023 г. в Южен Израел. „Просто заменете режима на Асад с режима на Джулани [аш Шараа]."

Друг друзки посетител, Сафади, също от Абу Снан, заяви пред ТПС, че неговите роднини остават в предимно друзкия град Суейда в Южна Сирия.

„Друзите са като сребърен поднос", каза той. „Ако удариш една точка на подноса, целият ще се разтрепери и ще издаде звук. Такива сме ние. Удар срещу друз в Сирия разтърсва сърцето на друз в Израел."

Друзката общност в Израел, наброяваща 152 000 души, призовава правителството да предприеме по-сериозни мерки за защита на своите едноверци в Южна Сирия. Около 40 000 друзи живеят в южните сирийски провинции Кунейтра, Дара и Суейда под израелска защита. Нетаняху призова за демилитаризация на Южна Сирия.

Като подчерта, че Израел трябва да избягва сухопътна интервенция, Садек каза, че сред някои друзки лидери има очаквания за разширена хуманитарна помощ, както и въздушна и артилерийска подкрепа.

„Не искаме израелски войници да умират там", обясни Садек.

Тесните връзки, които друзките общности усещат отвъд границите, произтичат от уникална религиозна и историческа традиция, датираща от векове.

Друзите проследяват своя произход до библейската фигура Йотор, когото наричат Шуайб. Според друзката традиция мястото на неговото погребение е било установено след сън, приписван на Саладин. Вътре в комплекса се намира кенотафът, традиционно свързван с пророка Шуайб, покрит със зелена тъкан. Поклонниците участват в молитвени ритуали и преминават през определени зони за молитва, включително ниша, за която традицията твърди, че оставя отпечатък, свързан с Шуайб.

Друзите, живеещи в Галилея и в района на планината Кармел, подкрепят евреите през 1948 г. по време на Войната за независимост на Израел, избирайки да бъдат част от израелското общество и утвърждавайки се във всички сфери на обществения живот. Когато Израел превзема Голанските възвишения по време на Шестдневната война през 1967 г., друзите от Голан отказват предложенията за израелско гражданство, вярвайки, че Сирия ще си върне платото. Но нагласите се променят след избухването на сирийската гражданска война през 2011 г.

В Израел друзите заемат висши позиции в обществения и военния живот, а връзката между еврейските и друзките войници се нарича „завет на кръвта", пише БТА.