Обвиниха бившия директор на ФБР Джеймс Коми за заплаха към Доналд Тръмп

Срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който е в лоши отношения с американския президент Доналд Тръмп, снощи бе повдигнато ново обвинение, предаде Франс прес, като се позова на американски медии, сред които Си Ен Ен, "Фокс нюз" и "Ню Йорк таймс".

Федерален съдия анулира през ноември две обвинения срещу Коми и срещу главната прокурорка на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, като обоснова решението си с незаконната номинация на прокурорка от Доналд Тръмп.

Коми бе обвинен в миналото, че е лъжесвидетелствал, когато е отговарял на въпрос на сенатор дали е разрешил на свой заместник да бъде цитиран при условие за анонимност от медиите във връзка с чувствителни разследвания на ФБР.

Този път, съобщават американските медии, обвинението срещу него е свързано с публикацията на снимка в социалното приложение "Инстаграм" през май 2025 г., в която американските власти смятат, че са видели заплаха срещу президента Тръмп.

Джеймс Коми бе уволнен от Тръмп през 2017 г., докато разследваше твърденията за чуждестранни намеси, пише БТА.