ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Обвиниха бившия директор на ФБР Джеймс Коми за заплаха към Доналд Тръмп

Доналд Тръмп (вляво) и Джеймс Комъ (вдясно) СНИМКА: РОЙТЕРС

Срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който е в лоши отношения с американския президент Доналд Тръмп, снощи бе повдигнато ново обвинение, предаде Франс прес, като се позова на американски медии, сред които Си Ен Ен, "Фокс нюз" и "Ню Йорк таймс".

Федерален съдия анулира през ноември две обвинения срещу Коми и срещу главната прокурорка на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, като обоснова решението си с незаконната номинация на прокурорка от Доналд Тръмп.

Коми бе обвинен в миналото, че е лъжесвидетелствал, когато е отговарял на въпрос на сенатор дали е разрешил на свой заместник да бъде цитиран при условие за анонимност от медиите във връзка с чувствителни разследвания на ФБР.

Този път, съобщават американските медии, обвинението срещу него е свързано с публикацията на снимка в социалното приложение "Инстаграм" през май 2025 г., в която американските власти смятат, че са видели заплаха срещу президента Тръмп.

Джеймс Коми бе уволнен от Тръмп през 2017 г., докато разследваше твърденията за чуждестранни намеси, пише БТА.

Доналд Тръмп (вляво) и Джеймс Комъ (вдясно) СНИМКА: РОЙТЕРС

