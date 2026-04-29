Петима убити при израелски удари в Южен Ливан, сред тях трима спасители

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При два последователни израелски удара по сграда в град в Южен Ливан снощи бяха убити петима души, включително трима спасители, пристигнали на мястото, за да помогнат на ранените при първия удар, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Ройтерс.

Говорител на ливанската Гражданска защита заяви, че тримата спасители първоначално са били затрупани под развалините от втория израелски удар в град Маджал Зун, а по-късно е било потвърдено, че са загинали.

Ливанската армия съобщи по-рано, че двама войници също са били ранени при втория израелски удар.

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел".

Израелската армия към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

Службата на ООН за правата на човека миналия месец заяви, че израелските въздушни удари срещу цивилни, включително медицински работници в Ливан, биха могли да представляват военни престъпления.

Повече от 2500 души са били убити при израелски удари в Ливан от 2 март, когато подкрепяната от Иран военна групировка „Хизбула" започна да обстрелва израелски позиции, което предизвика мащабна израелска въздушна и сухопътна кампания. Сред жертвите са над 100 медицински работници, както и над 270 жени и повече от 170 деца.

Постигнатото с посредничеството на САЩ примирие между Израел и Ливан доведе до ограничаване на военните действия, но Израел и „Хизбула" продължават да влизат в сблъсъци в Южен Ливан, като се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието.

Израелски войски окупираха част от Южен Ливан и предупредиха хората да не се връщат в домовете си там, но израелските военновъздушни сили продължават да нанасят удари и извън този район, включително и в града, ударен снощи.

Миналата седмица при израелски удари беше убит ливански журналист в южната част на Ливан, като ливанските власти и защитници на свободата на пресата заявиха, че продължаващите израелски атаки са попречили на спасителите да достигнат мястото, където журналистът е бил затрупан под развалини.

Междувременно „Хизбула" продължава своите атаки с дронове и ракети срещу израелските войски в Ливан и в северната част на Израел.

Израелската армия снощи заяви, че е открила и разрушила тунели на „Хизбула" в южната част на Ливан.