САЩ наложиха санкции на 35 души и фирми, защото са си плащали на Иран, за да преминават през Ормузкия проход

Правителството на САЩ съобщи снощи, че налага санкции на 35 юридически и физически лица за ролята им в сенчестата банкова мрежа на Иран, като ги обвини, че са улеснявали прехвърлянето на десетки милиарди долари, свързани с избягване на санкции и с финансиране на тероризма от страна на Иран, предаде Ройтерс.

Бюрото за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите също така предупреди, че всяка компания, която плаща „тол такса" на иранското правителство или на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) за преминаване през Ормузкия проток, ще бъде подложена на сериозни санкции.

Министерството на финансите заяви, че обявените днес санкции са насочени срещу мрежи, които са позволявали на въоръжените сили на Иран, включително Корпуса на гвардейците, да получават достъп до международната финансова система, за да получават плащания от незаконни продажби на петрол, да закупуват ключови компоненти за ракети и други оръжейни системи и да прехвърлят средства към съюзни на Иран групировки.

„Сенчестата банкова мрежа на Иран служи като ключов финансов механизъм за снабдяване на неговите въоръжени сили, като позволява дейности, които пречат на световната търговия и подхранват насилието в Близкия изток", заяви в изявление министърът на финансите Скот Бесънт.

„Незаконните средства, насочвани през тази мрежа, подпомагат продължаващите терористични операции на режима и представляват пряка заплаха за американския персонал, регионалните съюзници и световната икономика", каза той, като добави, че всяка институция, която улеснява или участва в тези мрежи, рискува „сериозни последствия", пише БТА.