Лидерът на Мали обеща ответни действия след атаки на бунтовници

Лидерът на военното правителство на Мали Асими Гоита снощи за първи път се появи пред обществеността, след като през уикенда бунтовници предприеха координирани атаки, и в телевизионно обръщение обеща „да неутрализира" отговорните, предаде Ройтерс.

Клонът на „Ал Кайда" в Западна Африка и доминирана от туареги сепаратистка група атакуваха основната военна база в Мали и района около летището в Бамако в събота, като същевременно изтласкаха руските войски, подкрепящи правителствените сили, от стратегическия град Кидал в северната част на страната.

Атаките доведоха до ожесточени сражения за контрол на територия в обширната пустинна северна част на Мали. Въоръжените групировки проявяват все по-голяма готовност да нанасят удари в съседните страни и, според анализатори, в крайна сметка биха могли да насочат погледа си и към по-далечни цели, посочва Ройтерс, цитирана от БТА