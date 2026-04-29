Лидерът на Мали обеща ответни действия след атаки на бунтовници

Лидерът на военната хунта на Мали Асими Гоита посещава ранени цивилни и военнослужещи в болница в Бамако. СНИМКА: РОЙТЕРС

Лидерът на военното правителство на Мали Асими Гоита снощи за първи път се появи пред обществеността, след като през уикенда бунтовници предприеха координирани атаки, и в телевизионно обръщение обеща „да неутрализира" отговорните, предаде Ройтерс.

Клонът на „Ал Кайда" в Западна Африка и доминирана от туареги сепаратистка група атакуваха основната военна база в Мали и района около летището в Бамако в събота, като същевременно изтласкаха руските войски, подкрепящи правителствените сили, от стратегическия град Кидал в северната част на страната.

Атаките доведоха до ожесточени сражения за контрол на територия в обширната пустинна северна част на Мали. Въоръжените групировки проявяват все по-голяма готовност да нанасят удари в съседните страни и, според анализатори, в крайна сметка биха могли да насочат погледа си и към по-далечни цели, посочва Ройтерс, цитирана от БТА

