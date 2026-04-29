Муцунски: Конституционни промени - само след изградено доверие с България и гаранции за реципрочност

„По отношение на въпроса с България”, правителството в Северна Македония „има идеи, има ясни позиции, които не само са ясно посочени, но и са част от предизборната програма”, с която ВМРО-ДПМНЕ е спечелила изборите през 2024 г. заяви в интервю за ТВ Сител министърът на външните работи и външната търговия на страната Тимчо Муцунски.

По думите му въпросът за конституционните промени в Северна Македония може да бъде поставен „на масата” в момента, в който чрез ясни гаранции за „някаква минимална реципрочност в областта на зачитането на правата на човека” с България бъде постигнато доверие.

„Това е нашето очакване, това е, върху което работим”, заяви Муцунски, който посочи, че е „наложително” правителството в Северна Македония да установи комуникация с новото българско правителство и „да работим по решение”.

Министърът на външните работи и външната търговия посочи, че веднага след избирането на новото правителство в България ще се свърже с новоизбрания български министър на външните работи, а следващата седмица му предстои да участва в министерска конференция в София, свързана с Коридор 8.

„Предложихме на България да бъдем съорганизатори, но без да получим отговор, те изпратиха покана. Според мен това не е начинът на комуникация, върху който трябва да градим отношения, най-вече защото Коридор 8 е една от точките, където сме показали напредък. Трябва е да бъдем позитивни, но тази позитивност не трябва да е наивност”, заяви Муцунски.

В отговор на въпрос каква е посоката, в която страната ще се движи по пътя на евроинтеграцията си, след като е станало ясно, че промени в преговорната рамка не са възможни, Муцунски посочи, че промяна в позицията, която идва от ЕС има.

„Преди две години представителите на ЕС ни казваха „това е условието”, но преди половин година председателят на Европейския съвет Антонио Коща в София каза, че на държавата ни трябва да бъдат дадени допълнителни гаранции, а преди две седмици белгийският министър-председател каза, че на нашата държава трябва да бъдат дадени „допълнителни уверения”. Не казвам, че за една нощ ще променим позициите, но взимайки такова голямо решение, трябва да вярваме в него. А ние, като правителство, не вярваме, че ако направим утре промените в конституцията, няма да се сблъскаме с някаква допълнителна блокада. И виждаме това на практика: блокирането от страна на България на апликацията ни за членство в инициативата „Три морета”, която няма никаква връзка с ЕС. В отношението на България към Плана за действие за малцинствата (и общностите), който е изготвен от водещи експерти у нас, но и международни експерти от Съвета на Европа.... Виждаме, обезпокоителни сигнали, които идват от София, които не са свързани с това правителство, а очевидно са дългосрочна стратегия”, заяви Муцунски.

По думите на министъра на външните работи и външната търговия на Северна Македония голям брой държави-членки на ЕС „проявяват интерес към приключване на двустранния спор с България” и начало на преговори на Северна Македония с ЕС.