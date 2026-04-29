Проверяват лицензите на Disney заради шегата на Джими Кимъл за Мелания Тръмп

Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) нареди извънреден преглед на лицензите за телевизионно излъчване на Disney само дни след като президентът Доналд Тръмп призова за уволнението на водещия на късно вечерно шоу Джими Кимъл.

Тръмп настоя телевизията Ей Би Си, чиято компания майка е Disney, да свали предаването на Кимъл, след като комикът се пошегува, че Мелания Тръмп изглежда като „очакваща вдовица". Кимъл направи тези коментари дни преди въоръжен мъж да открие огън на гала събитие, на което присъстваха семейство Тръмп.

В заповед от вторник FCC съобщи, че разследва телевизионните станции на Ей Би Си за възможни нарушения, включително незаконна дискриминация, съобщава Би Би Си.

Говорител на Disney заяви, че Ей Би Си и нейните станции обслужват обществото в съответствие с правилата на FCC.

Станциите „имат дългогодишна история на работа в пълно съответствие с правилата на FCC и обслужване на местните общности с надеждни новини, информация при извънредни ситуации и програми в обществен интерес", каза той. „Нашият фокус остава, както винаги, върху зрителите в общностите, в които оперираме."

Заповедта на FCC задължава компанията да подаде заявления за подновяване на лицензите на всички свои телевизионни станции в рамките на 30 дни.

Като част от този процес комисията може да изиска от Disney да докаже, че отговаря на стандартите за обществен интерес. Лицензите на телевизионните станции на Ей Би Си, собственост на Disney, по принцип не трябваше да бъдат подновявани до 2028 г.

Според Ройтерс тези прегледи могат да доведат до отнемане на лицензите за излъчване – действие, което комисията не е предприемала повече от 40 години.

В изявление демократичният комисар във FCC Ана М. Гомес нарече заповедта „политически театър".

„Това е безпрецедентно, незаконно и няма да доведе до нищо", написа тя в X. „Компаниите трябва да го оспорят директно. Първата поправка е на тяхна страна."

Ходът идва на фона на продължаващ натиск от Белия дом върху Ей Би Си да уволни Кимъл. Директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви във вторник, че Кимъл трябва да бъде „обществено отхвърлен до края на живота си".

В началото на шоуто си в понеделник вечер Кимъл защити коментарите си за първата дама.

„Това беше много лека шега, свързана с факта, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен. По никакъв начин това не беше призив към насилие", каза той.

По-рано в понеделник Тръмп нарече скеча „призив към насилие", а Мелания Тръмп обвини Кимъл, че задълбочава „политическата болест в Америка".

Президентът на САЩ и съпругата му бяха евакуирани невредими от гала вечеря в събота, след като въоръжен мъж откри огън близо до контролно-пропускателен пункт в хотел "Вашингтон Хилтън". Заподозреният, идентифициран като 31-годишния Коул Томас Алън, беше обезвреден от властите близо до стълбище, водещо към балната зала, където се провеждаше вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. На събитието присъстваха стотици журналисти, официални лица и обществени фигури. Заподозреният е обвинен в опит за убийство на президента.

FCC, създадена през 1934 г., първоначално има задача да разпределя ограничените тогава радиочестоти, а по-късно и телевизионните. Комисията определя правила за разкриване на спонсори, извънредни съобщения и съдържание, свързано с непристойност и приличие.

Тръмп и преди е намеквал, че телевизионни мрежи, които му дават „лошо отразяване", трябва да бъдат лишавани от лицензите си, което повдига въпроси относно правомощията на администрацията да предприема подобни действия.

Миналата година председателят на FCC Брендън Кар изпрати писмо до Disney, с което уведомява компанията, че започва разследване на нейните политики за разнообразие и приобщаване, като изрази опасения, че те се прилагат по начин, който „не съответства" на правителствените регулации.