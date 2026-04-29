ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Пилот загина при катастрофа на малък самолет в Северна Германия

Немското знаме се вее на покрива на Бундестага. СНИМКА: РОЙТЕРС

Пилотът на малък самолет загина в района на северния германски град Олденбург, предаде ДПА. Машината се е разбила малко след излитането си, уточнява агенцията, като се позова на местната полиция.

Самолетът е паднал на открита площ близо до летището в Хатен снощи. За причината за инцидента тече разследване, което се води от полицията и държавното германско Бюро за разследване на самолетни инциденти.

Машината е тотално разбита, като пожарникари са потушили последвалия пожар, отбелязва ДПА.

Според постъпилата информация от полицията пилотът, на 71 години, се е връщал в Швейцария, където живее.

На мястото на инцидента са били мобилизирани около 50 служители на аварийните служби, пише БТА.

Немското знаме се вее на покрива на Бундестага. СНИМКА: РОЙТЕРС

